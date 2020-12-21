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В Татарстане прокуратура добивается блокировки сайтов с информацией об изготовлении взрывчатки

13:14, 21.12.2020
В Татарстане прокуратура добивается блокировки сайтов с информацией об изготовлении взрывчатки
Фото: realnoevremya.ru

В Атнинском районе Татарстана прокуратура через суд требует заблокировать сайты с информацией об изготовлении взрывчатки в домашних условиях и призывами использовать ее в отношении правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно Концепции противодействия терроризму в РФ, профилактика терроризма включает в себя противодействие распространению идеологии путем обеспечения защиты информационного пространства. В ведомстве считают, что размещенная информация является незаконной.

Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура обратилась в Атнинский районный суд с заявлением о признании указанных информационных материалов запрещенными к распространению на территории России и ограничении к ним доступа.

Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

Ранее суд оставил в СИЗО аспиранта МГУ из Нижнекамска, которого обвиняли в изготовлении взрывчатки.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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