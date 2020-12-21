Во время самоизоляции казанцы искали во «ВКонтакте» любовь и счастье

Казанские пользователи соцсети «ВКонтакте» мечтают получить в подарок цветы, косметику, машину времени и сдачу сессии. Именно это они добавляли в свои вишлисты в специальном разделе «Желания».

Во время самоизоляции жители Казани искали в соцсети любовь и счастье.

О поездке в столицу Татарстана мечтают жители Челябинска. Также они не против получить в подарок билеты в Лос-Анджелес, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В целом россияне чаще всего загадывали деньги, любовь, стикеры, цветы, квартиру, «нормальную жизнь», поехать на море и «обнимашки». В Уфе, к примеру, пользователи «ВКонтакте» хотели найти смысл жизни.

По данным исследования Superjob, в списке желаний в качестве новогоднего подарка у россиян оказались: решение квартирного вопроса, автомобиль, ремонт, шуба и гаджеты.



Татьяна Демина