В Набережных Челнах на 37% уменьшилось количество погибших на водных объектах

В 2020 году в Набережных Челнах количество погибших на водных объектах уменьшилось на 37%. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью города.

В текущем году в Челнах утонуло 5 человек (за аналогичный период 2019 года — 8 человек, в том числе один ребенок). Спасены два утопающих, рассказал на «деловом понедельнике» врио руководителя Набережночелнинского инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС России по РТ Эдуард Салиев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в 2020 году количество погибших на водных объектах увеличилось на 9%: утонуло 88 человек, из них десять детей (в 2019 году погибли 80 человек, шесть из которых дети). Спасено 64 человека, в том числе десять детей.

Напомним, что в Казани этим летом на пляжах спасли 11 человек, в том числе пять детей. Еще 119 людям оказали первую помощь.



Татьяна Демина