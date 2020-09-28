В Казани на пляже утонул ребенок — это первый несчастный случай за последние 10 лет

В Казани этим летом на пляжах спасли 11 человек, в том числе пять детей. Еще 119 людям оказали первую помощь, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Утонули 18 человек, из них один ребенок — на муниципальном пляже. Это первый несчастный случай на городском пляже за последние 10 лет. Спасатели до приезда бригады скорой медицинской помощи провели все мероприятия по поиску и оказанию первой помощи ребенку.

пресс-служба МЧС по РТ

Отмечается, этим летом купальный сезон из-за нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановки официально так и не был открыт, хотя горожане посещали пляжи. Поэтому в каждом месте для купания ежедневно с 9.00 до 20.00 дежурили по четыре спасателя. Всего было задействовано 65 спасателей.