В России за сутки выявили 29 350 заразившихся коронавирусом — это новый рекорд
За сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в России составило 29 350 — это новый рекорд, сообщил оперштаб. Общее число выявленных случаев коронавируса достигло 2 877 727.
Число умерших из-за коронавируса возросло на 493, до 51 351.
Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 19 705, всего уже вылечились 2 295 362 человека.ОбществоМедицина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым