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В России за сутки выявили 29 350 заразившихся коронавирусом — это новый рекорд

11:04, 21.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 29 350 заразившихся коронавирусом — это новый рекорд
Фото: Фото: Ринат Назметдинов

За сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в России составило 29 350 — это новый рекорд, сообщил оперштаб. Общее число выявленных случаев коронавируса достигло 2 877 727.

Число умерших из-за коронавируса возросло на 493, до 51 351.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 19 705, всего уже вылечились 2 295 362 человека.

ОбществоМедицина
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