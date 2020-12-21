В Казани завершился первый этап внедрения «цифрового двойника» города

В Казани завершилась разработка и внедрение первой очереди комплексной муниципальной геоинформационной системы (КМГИС) — «цифрового двойника» города. Так, уже оцифровано около 20% инженерных сетей на территории города, а также 10% архивов инженерного отдела. Ведется и обновляется карта подземных коммуникаций и строительства. Теперь эти сведения создаются и хранятся только в цифровом виде, а заявителю выдается электронная копия карты. Об этом объявили на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

В тестовом режиме оцифровано пять проектов планировок (ППТ). До конца 2021 году хотят провести оцифровку еще 94 актуальных ППТ. Также реализуется проект по полному переходу всего исполкома на цифровое взаимодействие с контрагентами — на сегодня готовность составляет 65%.

О том, что Казань строит свой «цифровой двойник» для градостроительной работы, стало известно в начале 2020 года.