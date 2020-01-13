Казань строит свой «цифровой двойник» для градостроительной работы

Управление информационных технологий и связи исполкома собирается внедрить платформу «Комплексная муниципальная геоинформационная система Казани» (КМГИС). Ожидается, что данная платформа станет неким «цифровым двойником» Казани. Об этом говорилось на «деловом понедельнике».

На сегодня платформа уже одержит сведения о более чем 2 млн объектах. «Цифровой двойник» объединит все внутренние структуры города и позволит анализировать жизненные циклы каждого объекта, его реакцию на возможные изменения и внешние воздействия.

КМГИС содержит полный функционал для обеспечения градостроительной деятельности: географически связанные объекты, их характеристики и документы, данные о градостроительном планировании, зонировании, сведения о земельных участках. Часть градостроительных задач обеспечит автоматизация. Также в КМГИС объединены все юридические споры и судебные дела по земельным участкам. На следующем этапе планируется ввести подобные сведения и по объектам капитального строительства.

Функционал платформы будет расширяться. Планируется, что 80% градостроительных функций будут полностью автоматизированы.

Ранее Университет Иннополис заявил, что за 600 млн рублей создаст полностью верифицированную блокчейн-платформу. Она станет первой в России.

