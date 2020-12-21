В Госдуме хотят разработать законопроект о зарплате для родителей

Партия «Справедливая Россия» разработает законопроект о «зарплате» для родителей — он предусматривает ежемесячные выплаты семьям детей в возрасте до 18 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы России от фракции Олег Шеин.



Инициатива вызвала широкий резонанс. Идея поддержали глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, члены Общественной палаты РФ и Национальный родительский комитет.

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«Будем разрабатывать закон. В конце концов, когда наша партия 15 лет назад впервые предложила идею материнского капитала, тоже никто не верил», — написал он в своем Telegram.

Маргарита Головатенко