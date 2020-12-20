В Минздраве Татарстана ответили на обвинения о том, что пациенты вынуждены «лежать в шубах» из-за холода

В Минздраве Татарстана прокомментировали жалобу родственника одной из пациенток, который заявил о том, что в больнице №16 Московского района Казани пациенты вынуждены были спать в верхней одежде из-за холода.

Мужчина заявил, что престарелую бабушку положили в холодную палату, и всю ночь она и еще четыре пожилых пациента провели пролежали в верхней одежде, а кормили их холодной едой, передает ProKazan.ru.

В Минздраве «Реальному времени» обвинения опровергли, ответив, что температурный режим в палатах ГКБ №16 соответствует всем требованиям и нормам.

Фото: Минздрав РТ. Температура воздуха в палате составляет 24 градуса. Второй столбик указывает на влажность в помещении.

«Здание подключено к системе централизованного отопления, в помещениях установлены температурные датчики. В данный момент температура составляет 24 градуса. Информация о том, что пациентка «всю ночь провела в шубе» не соответствует действительности, так как верхняя одежда при поступлении в стационар сдается на хранение. Готовое питание для пациентов стационара доставляют в термоконтейнерах», — ответили «Реальному времени» в ведомстве.



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Ольга Плешкова