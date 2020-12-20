Три человека пострадали в ДТП с большегрузом на проспекте Победы в Казани

Фото: кадр видео из соцсети

В Казани три человека пострадали после столкновения легковушки с грузовиком на проспекте Победы. Об этом рассказали в соцсетях.

По предварительным данным, водитель грузовика, перестраиваясь, задел иномарку Daewoo Gentra. От удала легковушку отбросило прямо в столб.

В машине находились три девушки, все они госпитализированы. Сообщается, что водитель грузовика не признает своей вины.

Фото: кадр видео из соцсети

Ранее на трассе М-7 в Татарстане произошла крупная авария: легковушку протаранили сразу два грузовика.



Ольга Плешкова