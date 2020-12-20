Новости общества

08:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Три человека пострадали в ДТП с большегрузом на проспекте Победы в Казани

08:21, 20.12.2020
Три человека пострадали в ДТП с большегрузом на проспекте Победы в Казани
Фото: кадр видео из соцсети

В Казани три человека пострадали после столкновения легковушки с грузовиком на проспекте Победы. Об этом рассказали в соцсетях.

По предварительным данным, водитель грузовика, перестраиваясь, задел иномарку Daewoo Gentra. От удала легковушку отбросило прямо в столб.

В машине находились три девушки, все они госпитализированы. Сообщается, что водитель грузовика не признает своей вины.

Фото: кадр видео из соцсети

Ранее на трассе М-7 в Татарстане произошла крупная авария: легковушку протаранили сразу два грузовика.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также