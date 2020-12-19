В Казани волонтеры разыскивали 10-летнего мальчика

Фото: соцсети

В Казани волонтеры разыскивали десятилетнего мальчика. Информацию опубликовал поисковый отряд «Лиза Алерт».

Согласно данным, мальчик ушел в неизвестном направлении 18 декабря. О его местонахождении не было известно до 19 декабря.

Приметы мальчика: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Одет в темно-синяя куртку с оранжевыми вставками, синие брюки, тёмно-синие дутые ботинки, синюю шапку с чёрным помпоном. С собой был чёрный школьный рюкзак с рисунком самолета.



Позже появилась информация, что ребенок найден живым.

Ранее сообщалось, что за пол года в Татарстане пропали 40 детей.



Ольга Плешкова