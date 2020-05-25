С начала года в Татарстане пропали 40 детей — видео

За 4 месяца 2020 года в Татарстане пропали 43 ребенка. Все они были найдены живыми, сообщают «Новости Татарстана», телеканала ТНВ.

В республике работает филиал поисковой группы «Лиза Алерт». Волонтеры запустили флешмоб «День пропавших детей», во время которого любой может разместить на своей странице фотографии.

В Казани появился арт-объект поисковой группы. На нем размещены объявления о пропаже детей, которых за долгие годы так и не смогли найти. «Благодаря этому люди могут узнать куда им обратиться. Также могут научить своих детей каким-то определенным полезным вещам, чтобы этой беды не случилось», — рассказала волонтер отряда Адриана Расписная.