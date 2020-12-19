В Татарстане сегодня зарегистрировано 98 новых случаев коронавируса

В Татарстане сегодня зарегистрировано 98 новых случаев коронавируса, все контактные. В больницу госпитализированы 20 человек, 78 лечатся дома.

Таким образом число заболевших увеличилось до 12 073 случаев. Выздоровело за весь период 10 466, в том числе 21 за минувшие сутки.

Семерым заболевшим от 18 до 30 лет. Больше всего пациентов в возрастной категории от 30 до 50 — 38 человек. В категории от 50 до 60 числятся 22 пациента, 19-ти заболевшем от 60 до 70 лет. Пятеро числятся в категории от 70 до 80 лет. Семерым от 80 до 90 лет.

Основная часть заболевших выявлена в Казани (54). В Челнах 15 пациентов, пять и четыре в Елабужском и Нижнекамском районах соответственно, трое — в Нурлатском. По два заболевших в Аксубаевском, Кукморском, Лаишевском, Менделеевском районах. По одному пациенту в Агрызском, Актанышском, Бугульминском, Буинском, Верхнеуслонском, Заинском, Зеленодольском, Мензелинском, Тукаевском района Татарстана.



Ольга Плешкова