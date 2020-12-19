Главное о коронавирусе на 19 декабря: главные «рассадники» коронавируса, локдаун в Италии и Австрии

Фото: Ринат Назметдинов

Взлетела продажа пульсоксиметров



За последние сутки в Татарстане подтвердились 98 новых случаев коронавируса, все контактные. 20 человек госпитализировано, 78 получают лечение на дому. Всего на 18 декабря в Татарстане зарегистрировано 12 073 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 10 466, в том числе 21 за минувшие сутки.

В Казани стали покупать пульсоксиметры в 63 раза чаще, следует из данных ALiExpress. Пульсоксиметры составили более 80% от продажи товаров всей категории аппаратов для измерения показателей здоровья в период с ноября по декабрь. В прошлом году этот показатель был равен примерно 10%.



Фото: air-med.ru

Массовая вакцинация от коронавируса в Татарстане начнется до марта 2021 года, заявила заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.



В Татарстане заработала интерактивная карта для отслеживания машин скорой помощи. Он доступна жителям республики на сайте sp.tatar.ru и на портале госуслуг Татарстана. Накануне было известно, что к информационному ресурсу уже подключены 364 машины скорой помощи. На дежурстве одновременно находятся примерно 250 бригад



Главные рассадники — детсады



За последние сутки в России выявлено 28 209 новых случая коронавируса, выздоровели 26 109 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 819 429 человек, а выздоровевших — до 2 254 742 человек.



Зафиксировано 585 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 50 347 человек.



От коронавируса начали вакцинировать космонавтов в Звездном городке.

В Москве расширят программу вакцинации. Сделать прививку смогут работники промышленных предприятий, транспортного комплекса и сотрудники СМИ.

В Петербурге рейтинг рассадников коронавируса возглавили детские сады и школы.

Азербайджан закроет сухопутную границу с Россией до марта 2021 года из-за роста числа заразившихся в обеих странах.

От коронавируса умер депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов.



Камчатка запретила въезжать в регион без отрицательного теста на коронавирус.

Фото: Роман Алексеев / kamchatka.aif.ru

Директор центра иммунокоррекции имени Хазамовой Людмила Лапа предупредила об опасности приема витаминов при вирусных заболеваниях. По ее словам, без назначения врача следует воздержаться от приема витаминов.

Поражение Швеции и новая мутация вируса в Африке

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразились 75 673 247 человек, 1 674 843 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (17 459 296). На второй строчке — Индия (10 004 599), на третьей — Бразилия (7 162 978). Россия на четвертом месте (2 764 843), данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 499 529).



Больше всего смертей зафиксировано в США (313 585). За ними следуют Бразилия (185 650), Индия (145 136), Мексика (117 249) и Италия (67 894).



Италия объявила общенациональный карантин на рождественские и новогодние праздники. Будут закрыты все магазины, кроме продуктовых. Бары и рестораны, работать не будут, но возможно обслуживание навынос. Запрещаются передвижения между регионами.

Фото: pnp.ru

В Африке обнаружили новую мутацию коронавируса. Новый штамм коронавируса распространяется быстрее.



В США одобрили вторую вакцину от коронавируса для использования на территории страны.

Германия заявила о готовности выпускать российскую вакцину от коронавируса. В ближайшее время эксперты проведут переговоры по поиску производственных мощностей.

Австрия с 26 декабря до 18 января объявила о введении третьего локдауна из-за коронавируса. Будет приостановлена работа всех торговых точек, кроме магазинов первой необходимости, аптек, салонов красоты и парикмахерских. Круглосуточно будут действовать ограничения на выход из дома. Отели и рестораны закрыты с 3 ноября.

Король Швеции Карл XVI Густав признал неудачу национальной стратегии борьбы с коронавирусом, которая предусматривает отказ от карантина. Впервые с началом пандемии власти рекомендовали носить гражданам маски.

Фото: polit.ru

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от коронавируса.



Ольга Плешкова