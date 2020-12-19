Исследование: в Казани стали покупать пульсоксиметры в 63 раза чаще

В период с 1 ноября по 15 декабря текущего года татарстанцы купили в 63 раза больше пульсоксиметров, чем в прошлом году в аналогичный период. В целом по России количество покупок пульсоксиметров на площадке выросло в 31 раз по сравнению с прошлогодним периодом, рассказали эксперты AliExpress Россия.

Пульсоксиметры составили более 80 % от продажи товаров всей категории аппаратов для измерения показателей здоровья в период с ноября по декабрь. В прошлом году этот показатель был равен примерно 10 % от общего количества покупок по категории.

Количество покупок товаров из всей категории при этом выросло более чем в 5 раз. Аналитики объяснили ажиотаж вокруг этого устройства новыми потребительскими привычками, сформированными пандемией коронавируса.

Фото: wikimedia.org

Наиболее популярными аппаратами из категории товаров для здоровья, кроме пульсоксиметров, в период с ноября по декабрь стали: бесконтактные цифровые термометры, тонометры, беспроводные слуховые аппараты, концентраторы кислорода, сообщает пресс-служба AliExpress Россия.

В ноябре главный пульмонолог Минздрава Татарстана, заведующий кафедрой

фтизиопульмонологии КГМУ Александр Визель объяснял, как пульсокосиметр поможет в самодиагностике в период пандемии коронавируса.



Татьяна Леухина