Со следующего года в России появятся новые правила установки новогодней елки
Со следующего года в России вступят новые правила установки новогодней елки. Новогодняя красавица не должна загромождать эвакуационные пути, а устанавливать ее можно на расстоянии от одного метра от радиаторов и кондиционеров.
Ветки дерева должны находиться не менее чем в метре от стен и потолков и приборов систем отопления и кондиционирования, передает текст документа ТАСС.
Новые правила приняты в рамках регуляторной гильотины. Они будут действовать до 2026 года, а затем их пересмотрят в соответствии с требованиями времени.
Ранее сообщалось, что жители Казани смогут приобрести елки на восьми специализированных ярмарках.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым