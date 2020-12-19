Со следующего года в России появятся новые правила установки новогодней елки

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Со следующего года в России вступят новые правила установки новогодней елки. Новогодняя красавица не должна загромождать эвакуационные пути, а устанавливать ее можно на расстоянии от одного метра от радиаторов и кондиционеров.

Ветки дерева должны находиться не менее чем в метре от стен и потолков и приборов систем отопления и кондиционирования, передает текст документа ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Новые правила приняты в рамках регуляторной гильотины. Они будут действовать до 2026 года, а затем их пересмотрят в соответствии с требованиями времени.



Ранее сообщалось, что жители Казани смогут приобрести елки на восьми специализированных ярмарках.



Ольга Плешкова