Эксперт назвал главные риски при использовании пиротехники

Фото: Марат Мугинов

При использовании пиротехники самым важным условием является соблюдение дистанции. Об этом рассказал председатель Ассоциации независимых пиротехников (АНПир) Сергей Волжин.

Специалист объяснил, что пользоваться пиротехникой можно только в случае, если продукция сертифицирована и при ее использовании соблюдены все меры предосторожности.



Зрители должны соблюдать дистанцию не менее 20 метров. Коробки должны стоять на ровной твердой поверхности. Также необходимо учитывать погодные условия.

Фото: realnoevremya.ru

«Нежелательно ставить коробки в снег, но можно утоптать снег до твердого грунта… При сильных порывах ветра необходимо предусмотреть возможность разрыва заряда: при выстреле порывы ветра могут унести в сторону его части. Поэтому рекомендовано соблюдать большое расстояние, в том числе от жилых зданий, бензоколонок. Возле дорог ставить коробки не рекомендуется», — цитирует Волжина RT.

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Ольга Плешкова