Эксперт назвал главные риски при использовании пиротехники
При использовании пиротехники самым важным условием является соблюдение дистанции. Об этом рассказал председатель Ассоциации независимых пиротехников (АНПир) Сергей Волжин.
Специалист объяснил, что пользоваться пиротехникой можно только в случае, если продукция сертифицирована и при ее использовании соблюдены все меры предосторожности.
Зрители должны соблюдать дистанцию не менее 20 метров. Коробки должны стоять на ровной твердой поверхности. Также необходимо учитывать погодные условия.
«Нежелательно ставить коробки в снег, но можно утоптать снег до твердого грунта… При сильных порывах ветра необходимо предусмотреть возможность разрыва заряда: при выстреле порывы ветра могут унести в сторону его части. Поэтому рекомендовано соблюдать большое расстояние, в том числе от жилых зданий, бензоколонок. Возле дорог ставить коробки не рекомендуется», — цитирует Волжина RT.
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