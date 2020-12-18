«Ак Барс» подписал контракт с Романом Любимовым

«Ак Барс» подписал контракт с 28-летним нападающим московского «Спартака» Романом Любимовым. Контракт с игроком заключен до конца сезона 2020/21. Любимов будет выступать под номером 13.

В этом сезоне игрок провел за «Спартак» 25 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами. Также он провел три матча в ВХЛ за воскресенский «Химик» и отметился 2 (1+1) результативными баллами. Всего в КХЛ Любимов отыграл 433 матча и набрал 97 (48+49) очков, сообщает пресс-служба «Ак Барса».

Фото: metallurg.ru

О переходе Любимова в «Ак Барс» сообщалось ранее.

Татьяна Леухина