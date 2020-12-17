Источник: отказник «Спартака» Роман Любимов станет игроком «Ак Барса»

Форвард Роман Любимов, от услуг которого накануне отказался московский «Спартак», продолжит карьеру в «Ак Барсе». Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Также уточняется, что контракт будет рассчитан до конца сезона-2020/21.

В этом сезоне нападающий провел 25 игр, в которых забросил 3 шайбы и отдал 2 результативные передачи при показателе полезности «-17».

Два предыдущих сезона Любимов играл за «Магнитку», а до отъезда за океан хоккеист играл за московский ЦСКА. В составе «Филадельфии Флайерз» Любимов выступал в сезоне-2016/2017, проведя в общей сложности 47 матчей.