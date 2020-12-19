На ремонт здания Госсовета Татарстана в 2021 году потратят еще 115 млн рублей
Ремонт здания Госсовета Татарстана в 2021 году обойдется в 115,7 млн рублей, следует из данных опубликованного ГИСУ Татарстана тендера. Из документации тендера явствует, что ремонтные работы будут идти в течение всего года.
За указанную сумму подрядчик должен будет провести ремонт кровли, отремонтировать системы отопления, вентиляцию, водопровод и канализацию, а также провести отделку в санузлах и на лестничных пролетах.
Напомним, в 2020 году уже объявлялся тендер на ремонтные работы в здании Госсовета, однако там речь шла о ремонте фасада. На эти цели, а также на ремонт фасадов Кабмина Татарстана и ГБКЗ им. Сайдашева выделено 76 млн рублей.НедвижимостьОбществоВласть Татарстан
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