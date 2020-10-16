Гранитная облицовка и 200 светильников: в Казани отремонтируют ГБКЗ, Кабмин и Госсовет за 76 миллионов

Фото: Максим Платонов

200 светильников и гранитная облицовка

Как выяснило «Реальное время», внешний облик сразу трех доминант площади Свободы скоро преобразят. Речь идет о капитальном ремонте здания ГБКЗ им. Сайдашева и ремонте фасадов зданий Кабинета министров РТ и Госсовета РТ.

При этом строительные работы по трем объектам «упаковали» в единый тендер на 76,5 млн рублей. Заказчиком выступает Главстрой РТ. Львиную долю средств — 61,6 млн рублей — конечно, направят на обновление Большого концертного зала, а на обновление здания кабмина выделяется 7,4 млн, Госсовета РТ — 7,2 млн рублей.



В ГБКЗ запланирована облицовка стен гранитными плитами, устройство пола, а также отделочные, столярные, сантехнические, электромонтажные работы. На фасадах Кабмина и Госсовета установят по 100 светодиодных прожекторов на кронштейнах. В расчет смет на два этих здания входит монтаж, прокладка кабеля, оплата труда рабочих. В контракте указано, что работы на всех зданиях должны быть выполнены к концу апреля следующего года.

На ремонт Госсовета РТ выделяется 7,2 млн рублей. Фото: Максим Платонов

Концертный зал строили дважды

Современное двухэтажное здание ГБКЗ состоит из большого зала на 700 мест с четырьмя ложами, камерного зала на 70 мест, репетиционного зала, хорового и оркестрового помещений для репетиций. По первому проекту Мунира Агишева здание построили в 1967 году. Большой концертный зал в его нынешнем виде был сдан в 1996 году в соответствии с постановлением Кабинета министров РТ, подписанному 10 июля. Здание кардинально реконструировали, по сути, построили с нуля, по новому проекту.

По словам очевидцев, объект из стекла и бетона в стиле 60-х годов нарушал зрительную гармонию окружающей территории. Фото: kazanreporter.ru

К середине 1990-х годов, за три десятка лет, здание сильно обветшало и устарело архитектурно. По мнению специалистов того времени, «государственный гимн республики в обветшалых стенах «не звучал». По словам очевидцев, объект из стекла и бетона в стиле 60-х годов нарушал визуальную гармонию окружающей территории. Необходимость реконструкции назрела со всей очевидностью. Вопрос поднимал ректор консерватории Рубин Абдуллин: миллионный город достоин лучшего концертного зала. Президент республики Минтимер Шаймиев идею оценил и поддержал. В итоге депутаты Верховного совета РТ также одобрили новое строительство.

В конкурсе на новый проект участвовали 36 лучших коллективов республики. После двух туров определился победитель — архитектурно-творческая мастерская «ВЕЛП» (производное от имен и фамилий основателей) в лице Виталия Логинова и Евгения Прокофьева.

В конкурсе на новый проект участвовали 36 лучших коллективов республики. Фото: gbkz-rt.ru

Имя классика



После сдачи здания в эксплуатацию в 1997 году в новом зале установили большой орган голландской фирмы Flentrop, один из лучших инструментов в Европе с 59 регистрами. 20 лет назад Государственному концертному залу присвоили имя классика татарской профессиональной музыки Салиха Сайдашева.



Капремонт этого года — долгожданное событие, сообщили в БКЗ. Здесь надеются, что неудобства из-за строительных работ будут недолгими.

В 1997 году в новом зале установили большой орган голландской фирмы Flentrop, один из лучших инструментов в Европе

В ГБКЗ выступают коллективы и солисты мирового уровня, проходят концерты оперных звезд, знаменитых дирижеров и виртуозов, а также фестивали и конкурсы. На сцене концертировали оркестры «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова, Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, джазовый оркестр Олега Лундстрема, солировали Денис Мацуев, Игорь Бутман, Елена Образцова, Любовь Казарновская. Большой концертный зал имени Сайдашева — площадка для ежегодных международных фестивалей «Пианофорум», фестивалей классической музыки им. Сергея Рахманинова «Белая сирень» и современной музыки «Конкордия» им. Софьи Губайдулиной. Здесь проводят Международную хоровую ассамблею, проходят концертные сезоны Государственного симфонического оркестра РТ, выступает камерный оркестр La Primavera. Проходили фестиваль классической гитары, конкурс концертных органистов, Восьмой Московский Пасхальный фестиваль (в 2009 году), «Джазовый перекресток», международный фестиваль «Новое передвижничество».

Екатерина Аблаева