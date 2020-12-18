Синоптики предупредили татарстанцев о сильной гололедице и порывистом ветре в субботу днем

Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий в субботу днем.

На территории республики местами ожидаются сильная гололедица. Утром и днем сильный северо-западный ветер порывами до 15 м/с.

Фото: pixabay.com

Кроме того, ночью в республике похолодает до -21 градуса, при прояснениях до -25.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Приволжском федеральном округе и на Урале с 17 по 19 декабря температура резко упадет с аномально высоких показателей до аномально низких. Дело в том, что на юге европейской части России формируется антициклон.



Татьяна Леухина