Гидрометцентр России: в ПФО температура воздуха опустится до аномально низких показателей

В Приволжском федеральном округе и на Урале с 17 по 19 декабря температура резко упадет с аномально высоких показателей до аномально низких. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Дело в том, что на юге европейской части России вновь формируется антициклон.

— Если в четверг в Приволжском федеральном округе, на Урале температура выше нормы на 3—5 градусов, то уже к субботе в этих регионах температура будет ниже нормы на 6—8 градусов. Вот такой кульбит совершит погода, — передает ТАСС слова специалиста.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Температура ночью опустится до 20 градусов мороза.

Вчера профессор КФУ Юрий Переведенцев предупредил казанцев о похолодании, которое придет в столицу Татарстана уже в субботу.

Татьяна Леухина