Татарстан попал в топ-5 самых доброжелательных регионов России по версии «Одноклассников»

Татарстанцы заняли четвертое место в числе регионов с самыми дружелюбными пользователями «Одноклассников». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение соцсети.

На первом месте Алтайский край, на втором — Забайкальский. Топ-3 замыкает Кемеровская область. В пятерку лидеров вошли Татарстан и Самарская область.

В топ-10 также входят Нижегородская, Новосибирская и Саратовская области, Красноярский край и Свердловская область.

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

Рейтинг регионов с наименее доброжелательными пользователями «Одноклассников» возглавили Приморский край, Хабаровский край, Москва и Московская область.



В октябре «Одноклассники» запустили новый сервис «Моменты», с помощью которого пользователи могут делиться с друзьями исчезающими фото и видео длительностью до десяти секунд.



Татьяна Демина