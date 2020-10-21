Пользователи «Одноклассников» смогут соревноваться с друзьями в популярности с помощью «Моментов»

Фото: пресс-служба "Одноклассников"

Соцсеть «Одноклассники» запустила новый сервис «Моменты». Теперь пользователи с помощью мобильного приложения смогут делиться с друзьями исчезающими фото и видео длительностью до десяти секунд.

В основе работы сервиса — соревнования с друзьями в популярности, что отражается в специальном рейтинге. Пользователи могут публично или приватно отвечать своими «моментами» на «моменты» других людей. В первом случае образуется целая цепочка исчезающих фото и видео.

Фото: пресс-служба «Одноклассников»

«За счет конкурсной механики и возможности отвечать на «моменты» пользователи получат новые поводы для коммуникации», — рассказал директор по проектам «Одноклассников» Владимир Кочетков.

В пресс-службе «Одноклассников» сообщили, что через некоторое время с помощью специальных тегов и стикеров в «Моментах» пользователи смогут создавать различные тематические конкурсы.

В сентябре «Одноклассники» запустили второй сезон проекта для неравнодушных родителей #меняволнует, чтобы рассказать о том, как построить гармоничные отношения с детьми и помогать им в сложные моменты.

