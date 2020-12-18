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«Мисс студенчество России — 2020» стала казанская студентка

16:48, 18.12.2020
«Мисс студенчество России — 2020» стала казанская студентка
Фото: instagram.com/kazgik_official

Студентка Казанского государственного института культуры Анна Семеновых стала обладательницей титула «Мисс студенчество России — 2020». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

Конкурс «Мисс и Мистер студенчество России» прошел 17 декабря в Саратове.

«В течение вечера участники представили свои творческие номера и поучаствовали в дефиле в вечерних платьях», — сообщает Instagram-аккаунт КазГИК.

Напомним, что в октябре «Мисс Татарстан — 2020» Анна Семеновых удостоилась награды «I вице-мисс Туризм России — 2020» на Всероссийском конкурсе красоты «Мисс Туризм России — 2020».

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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