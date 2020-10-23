«Мисс Татарстан — 2020» удостоилась награды на конкурсе «Мисс Туризм России — 2020»

Фото: пресс-служба ﻿дирекции «Мисс Татарстан»

«Мисс Татарстан — 2020» Анна Семеновых удостоилась награды «I вице-мисс Туризм России — 2020» на Всероссийском конкурсе красоты «Мисс Туризм России — 2020». Еще одна представительница от РТ, «Мисс Казань — 2020» Снежана Корнева, вошла в топ-10.

Как сообщает пресс-служба дирекции «Мисс Татарстан», в конкурсе, который прошел в Чебоксарах, приняли участие 27 девушек. В конкурсной программе конкурсантки презентовали родной край и национальные костюмы. Участницы приняли участие в дефиле в купальниках, исполнили спортивный танец и вышли в вечерних нарядах.

Фото: пресс-служба дирекции «Мисс Татарстан»

О том, как в Казани проходил финал XXII конкурса красоты «Мисс Татарстан», читайте в материале «Реального времени».

