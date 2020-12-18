Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров Центрального банка РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«С учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки», — отмечается в сообщении Банка России.

Регулятор будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте и с учетом рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Осенью сообщалось, что в декабре Банк России планирует принять решение о возможном снижении ключевой ставки, ориентируясь на ситуацию с коронавирусом, финансовые рынки и инфляцию.



Татьяна Демина