В Казани на 29-й маршрут вышли 20 новых НЕФАЗов

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

В Казани на 29-м автобусном маршруте (Строительный институт — ул. Гудованцева) начали курсировать 20 новых НЕФАЗов. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Забрендированные национальной айдентикой и логотипом федерального проекта БКД низкопольные автобусы прошли техническую диагностику. Они работают на газомоторном топливе и относятся к экологическому классу Евро-5.

Фото: kzn.ru

Напомним, что казанское МУП «ПАТП №4» получило 20 новых автобусов на маршрут №29 в ночь на 6 декабря .



Татьяна Демина