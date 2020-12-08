Казанские перевозчики получили 20 новых НЕФАЗов на 29-й маршрут

Казанское МУП «ПАТП №4» в ночь на 6 декабря получило 20 новых автобусов. Низкопольные НЕФАЗы будут обслуживать маршрут №29.

Теперь по этому маршруту будут ходить автобусы модели «НЕФАЗ 52-99-40-57» экологического класса Евро-5, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне казанские перевозчики заявили, что к нормативному движению вернулись автобусы маршрута №90. Выведены 10 автобусов, как и предписывает контракт с мэрией.