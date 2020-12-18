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В Казани выставили на продажу Дом Варвары Дружининой за 70 млн рублей

13:59, 18.12.2020
В Казани выставили на продажу Дом Варвары Дружининой за 70 млн рублей
Фото: facebook.com/obaltusova

В Казани на продажу выставили «Чайный домик» на ул. Зои Космодемьянской — купеческий дом Варвары Дружининой продают за 70 млн рублей. Объявление опубликовано на «Циан».

Здание построено в 1911 году по проекту известного казанского архитектора Константина Олешковича. Общая площадь объекта — 500 кв. м, фасады украшены балконами и террасами, ризалитами с щипцовыми завершениями, а еще фризом с резным декором и массивным карнизом на выгнутых консолях.

Фото: realnoevremya.ru

Особняк ценен тем, что это единственный сохранившийся образец казанского деревянного модерна. Его реставраций занимались плотники из Архангельска. Как сообщил владелец, для восстановления здания подбирались близкие к аутентичным материалы. Здание готово к отделке и дальнейшей эксплуатации.

В марте сообщалось, что в Казани завершили реставрацию купеческого дома Дружининой.

Маргарита Головатенко
ОбществоКультураИстория Татарстан
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