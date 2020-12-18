В Казани выставили на продажу Дом Варвары Дружининой за 70 млн рублей

В Казани на продажу выставили «Чайный домик» на ул. Зои Космодемьянской — купеческий дом Варвары Дружининой продают за 70 млн рублей. Объявление опубликовано на «Циан».



Здание построено в 1911 году по проекту известного казанского архитектора Константина Олешковича. Общая площадь объекта — 500 кв. м, фасады украшены балконами и террасами, ризалитами с щипцовыми завершениями, а еще фризом с резным декором и массивным карнизом на выгнутых консолях.

Фото: realnoevremya.ru

Особняк ценен тем, что это единственный сохранившийся образец казанского деревянного модерна. Его реставраций занимались плотники из Архангельска. Как сообщил владелец, для восстановления здания подбирались близкие к аутентичным материалы. Здание готово к отделке и дальнейшей эксплуатации.



В марте сообщалось, что в Казани завершили реставрацию купеческого дома Дружининой.

Маргарита Головатенко