Люби и возить: на чем кататься с горки

Традиционная зимняя забава — катание с горок — сейчас может быть гораздо разнообразнее, чем 20 лет назад. Вдобавок к ледянкам и санкам появилось большое количество приспособлений для съезда с горы. В чем основные плюсы и минусы разных способов скатиться с горы — в материале «Реального времени».

Тюбинг

Одно из самых популярных в последнее время приспособлений для съезда с горы — тюбинги. Также «в простонародье» они называются «ватрушками», хотя, по большому счету, представляют собой надувные санки, по форме — примерно как автомобильная шина (иногда и делаются на их основе). Основной плюс тюбинга (или, точнее, тьюба) — в том, что он легкий. Как следствие — его, в отличие от железных санок, проще поднимать в гору, он лучше скользит (что позволяет развивать большую скорость). Кроме того, тюбинги мягче, больше и удобнее, чем пластиковые или металлические санки. А еще более безопасные при столкновении, и кататься на них можно как по льду, так и по накатанному снегу.

Есть, правда, в этом всем и недостаток — большая скорость более опасна при катании. Поэтому к выбору тюбинга нужно отнестись ответственно — с учетом роста и веса ребенка (или взрослого). Еще к недостаткам тюбингов можно отнести их хрупкость: если вы зацепитесь за ветки или проедетесь по твердым корням деревьев — «ватрушка» может порваться, и тогда вам предстоит или покупка новой, или восстановление этой.

Ледянки

Классические ледянки, бывшие популярными в начале 90-х, сейчас встречаются довольно редко. Пластиковые приспособления для катания сейчас в основном меньше по размерам, легче и тоньше. Это, конечно, плюс — носить и поднимать их легче, чем большие, «классические» ледянки, но есть и минус. Так как они тоньше, любые неровности ощущаются лучше.

Фото: pixabay.com

Кроме того, они очень маленькие, так что никакие части тела не защищены ничем. По большому счету, такие ледянки являются альтернативой куску картона — только более долговечной и основательной. При этом они совсем не дорогие, так что менять их можно постоянно, да и брать с собой их гораздо удобнее, чем большой тюбинг.

Санки

Ледянки, как следует из устоявшегося названия, предназначены для катания по льду — например, по залитым городским горкам. Они сделаны из пластика, поэтому способны обеспечить довольно высокую скорость катания по льду. А вот для снега они в большинстве случаев мало подходят. Как минимум у них будет невысокая скорость, как максимум (если снег недостаточно плотно укатан или вообще рыхлый) — ледянки просто не будут ехать, застревая в снегу.

Фото: pixabay.com

Для таких случаев есть санки — металлические приспособления с более высокой посадкой. Их, кроме того, удобно использовать, если вы везете ребенка по лесной заснеженной тропе. Сиденье санок расположено на высоте, сами они металлические — крепче и надежнее ледянок. Как следствие — они более опасны для окружающих, да и больше весят. О том, чтобы взять с собой санки «просто так», речи быть не может. Ну и, наконец, на них нельзя кататься по льду.

Есть, кстати, и менее известная разновидность санок — так называемые «финки». Их предполагается не тащить за собой, а толкать — для этого сзади санок есть высокая ручка. Правда, непосредственно для катания с гор они подходят меньше, чем классические санки.

Снегоход или снегокат

Своего рода гибрид ледянок и санок — снегоход. Речь, конечно, идет не о моторном транспортном средстве, а об устройстве, внизу которого — пластиковые «лыжи», а над ними — сиденье. Такой снегоход — выше ледянок, посадка в них, как на санках (а то и еще выше), уместнее назвать его «снегокат». При этом ехать он может и по льду, и по снегу.

Из плюсов такого приспособления — возможность управлять: передняя «лыжа» поворачивает благодаря рулю. Из минусов — снегокаты тяжелые. Кроме того, высокая посадка снижает безопасность, кататься с горок на них — сомнительная идея. Велика вероятность, что на высокой скорости ребенок может вылететь со снегоката.

Максим Матвеев