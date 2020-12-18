Главный архитектор Казани выступила за комплексную застройку неосвоенных территорий

Строительство жилья на неосвоенных территориях Казани теперь должно будет проводиться одновременно с развитием улично-дорожной сети, инженерной и социальной инфраструктуры. Это позволит городу создавать комплексные программы по освоению территорий, рассказала в исполкоме главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

Главный архитектор города уверена, что в приоритете должна быть комплексная застройка. При этом действующее законодательство не предусматривает решений по строительству и обеспеченности инфраструктуры.

Фото: kzn.ru

«Поэтому заложенные в Генплане Казани мероприятия по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города рассчитаны на прогнозируемую численность населения самой Казани. Есть планы по застройке территорий прямо на границе с Казанью. Мы считаем, что она должны быть самодостаточной, чтобы нагрузка не легла на город», — сказала Тухватуллина.



Ранее жители казанского микрорайона «Солнечный город» попросили помощи — уплотнение их комплекса жильем, не обеспеченным социальной инфраструктурой, достигло, по мнению инициативной группы, критических масштабов.



Ольга Плешкова