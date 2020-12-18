Жители «Солнечного города» в Казани требуют остановить плотную застройку

Фото: Илья Репин

Жители казанского микрорайона «Солнечный город» просят помощи — уплотнение их комплекса жильем, не обеспеченным социальной инфраструктурой, достигло, по мнению инициативной группы, критических масштабов. «Нас загоняют в «каменное гетто», — возмущены жители и требуют от исполкома Казани остановить застройку микрорайона и обеспечить его всеми необходимыми для жизни социальными объектами — учебными и дошкольными заведениями, поликлиниками, парковками и дорогами.

Фото: Илья Репин

В исполкоме Казани подтвердили острую потребность жителей в школьных местах. В сентябре 2019 года там ввели в эксплуатацию одну школу, решается вопрос о строительстве второй школы.



— По федеральным стандартам, площадь территории под школу должна составлять порядка 30 000 кв. м, — пишут в исполкоме. — В самом микрорайоне «Солнечный город» свободных земельных участков, удовлетворяющих потребности по площади для размещения типовой школы, не имеется. В связи с этим в настоящее время осуществляется поиск возможности размещения школы вблизи данной территории. В частности, рассматривается вопрос строительства нетиповой школы в районе ЖК «Соловьиная роща».

Подробнее о проблеме читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова