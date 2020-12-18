Президент Татарстана рассказал об изменениях в системе здравоохранения в пандемию

Президент Татарстана Рустам Минниханов в интервью ТАСС рассказал, как поменялись принципы работы республиканской системы здравоохранения. По его словам, пандемия заставила Татарстан мобилизоваться: был создан оперштаб по борьбе с распространением коронавируса, подготовлен коечный фонд, произошло перепрофилирование больничных отделений.



Амбулаторное звено пришлось ориентировать на оказание медпомощи на дому. Большое внимание уделялось пациентам в острых состояниях. Увеличилось число дежурных педиатров и терапевтов, которые ведут прием по живой очереди.

Еще в республике разработали программу по реабилитации пациентов после коронавируса на базе дневного стационара в поликлиниках. Президент подчеркнул, что при этом очень важно, что, несмотря на большую нагрузку на систему здравоохранения, не пострадало оказание экстренной и неотложной помощи.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов выразил мнение, что новогодние корпоративы необходимо правильно организовывать, а не запрещать. Он призвал чиновников соблюдать противоэпидемические меры.