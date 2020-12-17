Прокуратура Татарстана возьмет на контроль работу автошкол

Фото: Максим Платонов

В Татарстане возьмут на контроль деятельность автошкол. Причина — большое количество аварий по вине водителей, нарушающих правила дорожного движения.

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к прокуратуре с требованием взять на контроль деятельность автошкол. Об этом он заявил на совместном заседании Кабмина РТ и коллегии МВД по РТ.

«Надо просто за рулем проехать и сразу видно, какие у нас «чайники» за рулем. [...] Откуда они берутся? [Существующая] система [автошкол] причиняет вред — он или преступником будет или умрет! Я бы попросил принять самые строгие меры», — сказал Минниханов.



Ранее МВД определило основания для отказа в приеме экзамена на водительские права.



Ольга Плешкова