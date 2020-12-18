В Татарстане Новый год встретят с минимумом ограничений

Татарстан стал одним из немногих регионов России, где будут действовать самые лояльные ограничения во время новогодних праздников. В республике будут открыты все туристические точки и музейные комплексы.

Ресторанам в новогоднюю ночь разрешили принимать гостей до 3 часов ночи, тогда как сейчас разрешено работать до полуночи.

Фото: realnoevremya.ru

Встретить Новый год вне дома можно и в Башкирии. В праздники рестораны будут работать до 2 часов ночи, в главную ночь года — без ограничений, передают «Известия».

В большинстве других регионах будут действовать ограничения. В Москве уже известно, что в общепит работает только до 23.00.

Ранее сообщалось, что загрузка отелей в Татарстане в январские праздники может превысить 90%.



Ольга Плешкова