Леонид Слуцкий: «Тарасов фантастически выполнял свою работу, даже редко попадая в состав»

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог сотрудничества с российским полузащитником Дмитрием Тарасовым. Как утверждает специалист, 33-летний футболист проделал большую работу, даже не попадая в состав на матч РПЛ.



— Я могу поблагодарить Диму за тот год, который мы провели вместе. Потому что болельщикам не видна та работа, которую он сделал в команде, какой большой позитив принес нашей очень молодой команде: помогал адаптироваться новичкам и взял под свое крыло большую группу молодых игроков, много беседовал с ними. Очень здорово выглядел на тренировках и заслуживал игровое время. Но так сложилось, что на его позиции играет Оливер Абильдгор, который один из лучших игроков на этой позиции в российской Премьер-лиги, и плюс не устает. У Димы был очень сильный конкурент. Я уверен, что он не заканчивает свою карьеру.

А клуб еще раз показал, что не оставляет футболистов в тяжелой ситуации, потому что Дима в последний день зимних сборов получил очень серьезную травму, и мы автоматически продлили с ним контракт до нынешней зимы. Могу сказать, что он фантастически выполнял свою работу, даже редко попадая в состав, — сказал Слуцкий.

После 19 матчей «Рубин» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Вновь команда соберется 12 января и проведет подготовительные сборы в Турции.