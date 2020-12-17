Более 100 тысяч заявок подали россияне на сайте госуслуг на новогоднюю выплату

Россияне через портал Госуслуг за 2 часа подали более ста тысяч заявлений на новую выплату на детей до восьми лет. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Большинство семей, подавших заявление на новогодние выплаты, получат их автоматически, поскольку они ранее подавали документы на выплаты на детей от трех до 16 лет.

Фото: Илья Репин (архив)

Если предыдущие пособия не оформлялись, либо указанный ранее счет был закрыт, то нужно подать заявление на портале Госуслуг, передает «РИА Новости».

Сегодня вечером президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пяти тысяч рублей семьям, имеющим детей до восьми лет, на каждого ребенка.



Татьяна Леухина