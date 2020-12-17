Путин подписал указ о выплате семьям с детьми до 8 лет пяти тысяч рублей к Новому году

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пяти тысяч рублей семьям, имеющим детей до восьми лет включительно, на каждого ребенка. Указ опубликован на сайте Кремля.

На такую выплату могут рассчитывать родители, усыновители, опекуны и попечители детей. При этом тем, кто ранее получал такие выплаты, не нужно заново подавать заявление.



Эта выплата не будет учитываться в составе доходов семей граждан при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Граждане, не получавшие соцвыплаты, вправе будут обратиться в Пенсионный фонд РФ за назначением выплаты до 1 апреля 2021 года.

Новую меру поддержки семей с детьми анонсировал сегодня Владимир Путин в ходе пресс-конференции. «Реальное время» вело трансляцию этого события.

Татьяна Леухина