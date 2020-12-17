Польша вводит общенациональный карантин

Власти Польши вводят общенациональный карантин с 28 декабря до 17 января в связи с COVID-19. В новогоднюю ночь будет введен комендантский час.

Он будет действовать с 21.00 31 декабря до 6.00 1 января. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельски объяснил, что к существующим ограничениям прибавляется ограничение работы отелей (они не смогут принимать людей, прибывших в том числе с деловой поездкой), горнолыжных трасс и торговых центров, кроме продуктовых магазинов (кроме продуктовых), пишет «Интерфакс».



Фото: wikipedia.org (на фото — Вроцлав)

В Польше зарегистрировано 11 953 новых случаях заражения коронавирусом. 431 пациент с COVID-19 скончался.

В минувшее воскресенье о вводе жесткого карантина в связи с ситуацией с коронавирусом объявили власти Германии. Локдаун будет действовать с 16 декабря по 10 января.



Татьяна Леухина