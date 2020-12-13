В Германии вводят жесткий карантин с 16 декабря

В Германии с 16 декабря по 10 января вводится жесткий карантин в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом заявила на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель.

По ее словам, мер, введенных в ноябре, недостаточно. В стране опять наблюдается стремительный рост числа новых случаев заражения.

«Мы вынуждены действовать и делаем это сейчас», — передает слова Меркель ТАСС.

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Власти решили закрыть торговые точки, кроме продовольственных и некоторых других магазинов, запретить употребление спиртных напитков в общественных местах и продажу пиротехники. На новогодние праздники вводится повсеместный запрет на собрания. Школы и детские сады будут по возможности закрыты, кроме особых случаев. Расширятся возможности онлайн-обучения.

В Германии со 2 ноября закрыли театры, кино, фитнес-центры, публичные дома, косметические салоны, отели и общепит, кроме обслуживания навынос. Пребывание вне дома разрешено только при участии членов собственного и еще одного домохозяйства, максимально на улице смогут собираться 10 человек. Школы и детские сады в стране работают в условиях «улучшенных гигиенических требований». Предполагалось, что режим продлится до начала декабря.



Татьяна Леухина