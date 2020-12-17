В Татарстане подтвердились 94 новых случая коронавируса

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 94 новых случая COVID-19, все контактные. 17 человек госпитализированы, 77 получают лечение на дому. Об этом сообщил республиканский оперштаб.

Всего на 17 декабря в Татарстане зарегистрировано 11 878 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 10 416 человек, в том числе 76 за минувшие сутки.

Больше всего заболевших в Казани — 55, в Челнах — 11. В Нижнекамском и Зеленодольском районах девять и пять случаев соответственно. Три новых случая подтвердили в Лениногорском районе, по два — в Лаишевском, Кукморском и Пестречинском районах, по одному — в Буинском, Елабужском, Камско-Устьинском, Сабинском и Тукаевском районах.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вчера в Татарстане выявили 91 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Маргарита Головатенко