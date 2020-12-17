Путин рассказал, какой тост произнесет на Новый год

Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции рассказал, что его главный тост на Новый год — «За Россию!».

«Сегодня я вспоминал, как тяжело мы проходили 90-е, начало 2000-х годов. Тогда вообще не было света в конце тоннеля. И посмотрите сегодня: да, много проблем, да, люди тяжело живут. Но фундаментальные основы российской государственности, базовые основы экономики, возможности государства не сопоставимы с тем, что было в начале 90-х — в 2000-х годах», — поделился своими мыслями президент.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

