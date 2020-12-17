Представлены новые кадры из второго сезона «Ведьмака»

Стриминговая компания Netflix сегодня опубликовала новые кадры из второго сезона популярного сериала «Ведьмак», снятого по романам Анжейя Сапковского.

На этот раз в рамках акции Рождественских подарков платформа опубликовала в своей социальной сети Twitter несколько новых кадров с героем сериала Лютиком. Снимки подписаны фразой: «Почитайте Ведьмаков прошлого, оглянитесь и дайте волю вашему любопытству».

Фото: Netflix



Напомним, ранее Netflix объявил об акции с раздачей рождественских подарков, которая продлится в период с 16 по 21 декабря. Подарки можно принять или отказаться, получив взамен что-то другое. Голосовать может любой желающий, но авторы советуют «выбирать с умом», потому что второй вариант может оказаться чем угодно.



Премьера второго сезона сериала назначена на начало 2021 года.