Путин: «Нет хороших и плохих, есть интересы национальные»
Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции на вопрос о том, с кем из мировых лидеров ему комфортнее работать, заявил, что «нет хороших и плохих, есть интересы национальные».
«Мне нет необходимости никому никаких уроков давать», — охарактеризовал отношения с мировыми политиками Путин.
Президент добавил, что работает со всеми в целях достижения интересов России.
«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.
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