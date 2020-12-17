Путин: «Нет хороших и плохих, есть интересы национальные»

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Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции на вопрос о том, с кем из мировых лидеров ему комфортнее работать, заявил, что «нет хороших и плохих, есть интересы национальные».

«Мне нет необходимости никому никаких уроков давать», — охарактеризовал отношения с мировыми политиками Путин.

Президент добавил, что работает со всеми в целях достижения интересов России.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

