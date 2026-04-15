Над соседней с Татарстаном Самарской областью уничтожили БПЛА

Точное количество сбитых дронов в Минобороны России не уточняют

За ночь, с 20:00 мск 14 апреля до 07:00 мск 15 апреля, российские силы ПВО уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

В числе регионов, которые были подвержены атаке, находится и соседняя с Татарстаном Самарская область, при этом точное количество сбитых дронов в Минобороны не уточняют.

Помимо Самарской области, в этом списке Белгородская, Воронежская, Ростовская, Саратовская области, Республики Крым и акватория Азовского и Черного морей.

Напомним, что на данный момент в пяти городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Все три аэропорта республики — в Бугульме, Нижнекамске и Казани — закрыты на прием и выпуск воздушных судов.

Наталья Жирнова