Ожидается, что уровень валового регионального продукта в Татарстане снизится на 4%
Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Совета муниципальных образований РТ в «Корстоне» рассказал, что ожидаемый валовый региональный продукт в этом году составляет 2,4 трлн рублей, это на 4% ниже прошлого года.
Тем не менее все запланированные мероприятия были выполнены.
«Главам муниципальных образований нужно проявлять активность, существует множество грантов. Использовать в работе передовые практики, реализовать все возможности бизнеса. Важное значение — укрепление межнационального и межрелигиозного согласия», — сказал Минниханов.
Ранее в Минэкономики Татарстана озвучили прогноз по валовому региональному продукту.
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