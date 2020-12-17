Ожидается, что уровень валового регионального продукта в Татарстане снизится на 4%

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Совета муниципальных образований РТ в «Корстоне» рассказал, что ожидаемый валовый региональный продукт в этом году составляет 2,4 трлн рублей, это на 4% ниже прошлого года.

Тем не менее все запланированные мероприятия были выполнены.

«Главам муниципальных образований нужно проявлять активность, существует множество грантов. Использовать в работе передовые практики, реализовать все возможности бизнеса. Важное значение — укрепление межнационального и межрелигиозного согласия», — сказал Минниханов.

Ранее в Минэкономики Татарстана озвучили прогноз по валовому региональному продукту.



Ольга Плешкова