В России за последние сутки выявили 28,2 тысячи случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 28 214 новых случаев коронавируса, общее число зараженных выросло до 2 762 668 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За последние сутки в России выздоровели 26 440 человек. Таким образом, число выздоровевших возросло до 2 202 540 человек. Еще за сутки подтвердились 587 смертей. За весь период в России от коронавируса умер 49 151 человек.

Напомним, вчера в России было выявлено 26 509 новых случаев коронавируса.