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В России за последние сутки выявили 28,2 тысячи случаев заражения коронавирусом

11:08, 17.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за последние сутки выявили 28,2 тысячи случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявлено 28 214 новых случаев коронавируса, общее число зараженных выросло до 2 762 668 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За последние сутки в России выздоровели 26 440 человек. Таким образом, число выздоровевших возросло до 2 202 540 человек. Еще за сутки подтвердились 587 смертей. За весь период в России от коронавируса умер 49 151 человек.

Напомним, вчера в России было выявлено 26 509 новых случаев коронавируса.

ОбществоМедицина
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