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В России за последние сутки выявили 26,5 тысячи случаев коронавируса

11:34, 16.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за последние сутки выявили 26,5 тысячи случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявлено 26 509 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных выросло до 2 734 454 человек, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки выздоровели 26 490 человек, всего — 2 176 100 человек. Зафиксировано 596 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 48 564 человек.

Напомним, вчера в России выявили 26 689 новых случаев заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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