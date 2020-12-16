В России за последние сутки выявили 26,5 тысячи случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 26 509 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных выросло до 2 734 454 человек, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки выздоровели 26 490 человек, всего — 2 176 100 человек. Зафиксировано 596 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 48 564 человек.



Напомним, вчера в России выявили 26 689 новых случаев заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко